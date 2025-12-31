Ryanair compte muscler son offre européenne pour l'exercice 2026

La compagnie irlandaise intensifie son déploiement stratégique sur le vieux continent et cible "cinq destinations clés" pour l'année 2026. Une expansion qui repose sur une augmentation significative des capacités de transport et l'ouverture de nouvelles bases opérationnelles.

La compagnie prévoit une accélération majeure de son activité, notamment en Slovaquie avec une hausse de 70 % de sa capacité à Bratislava, et en Albanie où l'ouverture d'une base de trois appareils à Tirana permettra d'assurer 450 vols hebdomadaires.



Le développement se poursuit également au Maroc, avec l'implantation d'une base de deux avions à Rabat en avril 2026, portant le portefeuille de projets à 20 lignes. En Italie et en Pologne, le transporteur renforce ses positions historiques avec des programmes records atteignant 43 lignes à Gdansk.



Cette stratégie vise à consolider le réseau de plus de 235 destinations du groupe.



Le titre Ryanair cède actuellement 0,6% à Dublin mais signe une progression de l'ordre de 55% depuis le début de l'année.

