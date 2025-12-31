La compagnie prévoit une accélération majeure de son activité, notamment en Slovaquie avec une hausse de 70 % de sa capacité à Bratislava, et en Albanie où l'ouverture d'une base de trois appareils à Tirana permettra d'assurer 450 vols hebdomadaires.

Le développement se poursuit également au Maroc, avec l'implantation d'une base de deux avions à Rabat en avril 2026, portant le portefeuille de projets à 20 lignes. En Italie et en Pologne, le transporteur renforce ses positions historiques avec des programmes records atteignant 43 lignes à Gdansk.

Cette stratégie vise à consolider le réseau de plus de 235 destinations du groupe.

Le titre Ryanair cède actuellement 0,6% à Dublin mais signe une progression de l'ordre de 55% depuis le début de l'année.