Ryanair dévoile son programme hiver 2025 avec 44 lignes depuis/vers Bologne

Ryanair annonce son programme hiver 2025 depuis/vers Bologne, comprenant 44 routes, avec notamment la réouverture de la liaison vers Amman, et 11 avions basés représentant plus de 1 MdUSD d'investissement. Le transporteur prévoit 6 millions de passagers par an et affirme soutenir plus de 4800 emplois locaux, renforçant le rôle de l'aéroport comme hub clé en Émilie-Romagne.



La compagnie augmente par ailleurs les fréquences sur plus de 20 lignes existantes, notamment vers Barcelone, Budapest, Dublin, Cracovie et Tirana, afin d'offrir davantage de choix aux voyageurs à bas prix. Jason McGuinness, directeur commercial, souligne que cette offre hiver comprend "plus de 520 vols hebdomadaires et 2.2 millions de sièges à bas prix", soit une hausse de 10% par rapport à l'hiver précédent.



La compagnie réitère par ailleurs sa demande d'abolition de la taxe municipale dans les aéroports italiens, affirmant qu'elle investirait immédiatement dans 40 avions supplémentaires, 250 nouvelles routes et 1500 emplois si la mesure était supprimée.