Ryanair devrait économiser jusqu'à 40 millions d'euros par an avec le DBP

Ryanair a fait le point sur la première journée de son initiative de carte d'embarquement numérique (DBP).



Jusqu'à 13h00, plus de 700 vols ont décollé à travers l'Europe sans aucun retard ni perturbation. Plus de 98 % des passagers qui ont présenté leur DBP et les 2 % restants - qui s'étaient tous enregistrés en ligne avant d'arriver à l'aéroport - ont reçu gratuitement des cartes d'embarquement aux guichets de l'aéroport.



'Les commentaires des clients ont été unanimement positifs lorsque les passagers ont passé leur téléphone aux contrôles de sécurité et aux portes d'embarquement de l'aéroport' indique le groupe.



Dara Brady, CMO de Ryanair, a déclaré : ' Jusqu'à présent, le premier jour du DBP de Ryanair a été un énorme succès, car plus de 700 vols et plus de 100 000 passagers ont bénéficié d'un service amélioré et d'une meilleure expérience d'embarquement sans papier dans les aéroports de Ryanair. Nous estimons que notre initiative DBP permettra d'économiser jusqu'à 40 millions d'euros par an'.