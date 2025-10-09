Ryanair gèle sa croissance hivernale en Lituanie face à la hausse des coûts
Publié le 09/10/2025 à 11:36
Le directeur commercial Jason McGuinness déplore que 'les coûts d'accès croissants rendent la Lituanie non compétitive' et entraînent un transfert de capacité vers des marchés à coûts plus faibles.
Ryanair affirme qu'une baisse des frais, en particulier à Vilnius, permettrait de doubler le trafic annuel de 1,4 à 2,8 millions de sièges, d'ajouter 10 routes et de baser 3 avions supplémentaires, soutenant ainsi l'emploi et le tourisme.