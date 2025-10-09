Ryanair gèle sa croissance hivernale en Lituanie face à la hausse des coûts

Ryanair annonce qu'elle n'enregistrera aucune croissance en Lituanie pour l'hiver 2025, en raison de la hausse des redevances aéroportuaires, notamment +30% à Vilnius depuis 2023. Le transporteur estime que ces augmentations freinent la reprise, la connectivité et le potentiel touristique du pays, alors que d'autres marchés européens réduisent leurs taxes aériennes.



Le directeur commercial Jason McGuinness déplore que 'les coûts d'accès croissants rendent la Lituanie non compétitive' et entraînent un transfert de capacité vers des marchés à coûts plus faibles.



Ryanair affirme qu'une baisse des frais, en particulier à Vilnius, permettrait de doubler le trafic annuel de 1,4 à 2,8 millions de sièges, d'ajouter 10 routes et de baser 3 avions supplémentaires, soutenant ainsi l'emploi et le tourisme.