Ryanair installe un nouvel appareil à Dublin, 96 lignes prévues cet hiver
Publié le 26/09/2025 à 10:03
Cette expansion est rendue possible par la suspension judiciaire du plafond de 32 millions de passagers imposé à Dublin. Le CEO Michael O'Leary appelle le gouvernement irlandais à supprimer définitivement ce plafond, qu'il qualifie d''illégal', ainsi que les nouvelles restrictions sur les arrivées matinales.
En parallèle, Ryanair lance des cartes cadeaux d'entreprise personnalisables et exonérées d'impôts jusqu'à 1500 EUR, destinées aux salariés pour les fêtes de fin d'année.