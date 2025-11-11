Ryanair investit 400 MUSD à Shannon (Irlande) et ouvre 4 nouvelles lignes pour l'été 2026

Ryanair annonce un renforcement record de son programme à l'aéroport de Shannon pour l'été 2026, avec le déploiement d'un quatrième avion basé, représentant un investissement de 400 millions de dollars. Cette expansion permettra une croissance de 15% du trafic, soit 180 000 sièges supplémentaires, et l'ouverture de quatre nouvelles lignes vers Rome, Madrid, Varsovie et Poznan.



Le programme comptera 30 routes au total, incluant des vols supplémentaires vers Alicante, Lanzarote, Manchester, Malte et Reus, pour un total de 1,4 million de sièges.



Ray O'Driscoll, directeur général par intérim du groupe Shannon Airport, a salué un 'signe fort de confiance' dans le développement de la plateforme et dans le rôle du transporteur dans la croissance touristique et économique de la région.