Ryanair lance "la plus importante offre commerciale" de son histoire
La compagnie irlandaise met en vente sa plus grande promotion jamais réalisée afin de stimuler les réservations anticipées pour la saison estivale 2026.
Publié le 29/12/2025 à 10:01 - Modifié le 29/12/2025 à 10:03
Cette promotion concerne l'ensemble du réseau de la compagnie, qui dessert plus de 235 destinations en Europe, incluant des destinations loisirs et des grandes villes européennes.
L'offre est accessible dès à présent via l'application et le site internet de Ryanair et vise à stimuler la demande très en amont de la saison estivale.La compagnie précise que les tarifs promotionnels sont limités et susceptibles d'être rapidement épuisés.
Dara Brady, directeur marketing de Ryanair, souligne que cette opération constitue "la plus grande promotion jamais réalisée par la compagnie" et met en avant "une valeur exceptionnelle" pour les voyageurs planifiant leurs vacances d'été 2026.
