Ryanair lance ses nouvelles liaisons hivernales 2025 au départ de Shannon

Ryanair a annoncé le lancement de ses nouvelles liaisons hivernales 2025 au départ de Shannon vers Madère, Madrid et la Laponie (Rovaniemi).



Ryanair assurera chacune de ces nouvelles liaisons hivernales 2025 deux fois par semaine.



Ce ne sont là que trois des vingt liaisons que Ryanair exploitera au départ et à destination de l'aéroport de Shannon cet hiver.



Jade Kirwan, directrice de la communication de Ryanair, a déclaré : ' Ces nouvelles liaisons hivernales 2025 vers Madère, Madrid et la Laponie (Rovaniemi) seront assurées deux fois par semaine chacune, venant s'ajouter au programme hivernal 2025 déjà très complet de Ryanair en Irlande'.



Ray O'Driscoll, DG par intérim du Shannon Airport Group, a déclaré : ' Nous nous préparons à une période très chargée pour les vacances d'octobre, avec un nombre de passagers en hausse de 9 % par rapport à la même période l'année dernière. '