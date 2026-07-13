La chasse aux coûts porte ses fruits chez Ryanair : l'arrivée des nouveaux Boeing 737 MAX-10, couplée à l'internalisation de la maintenance et à une discipline maintenue sur ses coûts, devrait permettre à la compagnie de creuser son avantage en la matière, estime Bernstein.
Ryanair devrait préserver et renforcer son avantage en matière de coûts au cours des prochaines années grâce à l'arrivée du Boeing 737 MAX-10, attendue à partir de 2027. Selon les analystes de chez Bernstein, ces nouveaux appareils devraient permettre de réduire le coût par siège-kilomètre disponible (CASK) d'environ 14% par rapport au 737 NG et de 7% par rapport au 737-8200.
Le courtier met aussi en avant l'accord de 15 ans conclu avec CFM International, qui permettra d'internaliser progressivement la maintenance des moteurs : cette stratégie pourrait générer un taux de rentabilité interne de 23% et des économies cumulées de 0,5 à 0,8 MdEUR sur la durée du programme.
Enfin, les analystes pointent aussi la forte productivité du personnel, la stabilité des accords sociaux et la flexibilité du réseau de Ryanair, qui permet à la compagnie de déplacer rapidement ses capacités vers les aéroports les plus compétitifs.
Au total, le courtier considère que ces différents leviers devraient permettre à Ryanair de préserver, voire renforcer son leadership européen en matière de coûts unitaires.
Peu avant midi, le titre cédait un peu plus de 1% à Dublin, pénalisé par la remontée des coûts du carburant liée aux incertitudes géopolitiques au Moyen-Orient.
Ryanair Holdings plc est une compagnie aérienne spécialisée dans les vols à bas prix en Europe. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers (67,9%) : 208,4 millions de personnes transportées en 2025/26 ;
- prestations de services (32,1%) : essentiellement vente de charters, location de véhicules, vente en vol et prestations au sol.
A fin mars 2026, le groupe exploite une flotte de 647 avions.
La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (5,8%), Italie (21,6%), Espagne (17,4%), Royaume-Uni (14,6%) et autres (40,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.