Ryanair Holdings plc est une compagnie aérienne spécialisée dans les vols à bas prix en Europe. Le CA par activité se répartit comme suit : - transport de passagers (66,2%) : 184 millions de personnes transportées en 2024/25 ; - prestations de services (33,8%) : essentiellement vente de charters, location de véhicules, vente en vol et prestations au sol. A fin mars 2025, le groupe exploite une flotte de 613 avions. La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (5,4%), Italie (21,3%), Espagne (17,8%), Royaume-Uni (14,6%) et autres (40,9%).