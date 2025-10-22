Ryanair présente son programme pour Amman cet hiver

Ryanair a annoncé un programme pour Amman cet hiver, offrant plus de 300 000 sièges sur 18 lignes - connectant la Jordanie à 12 pays européens, dont l'Autriche, la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.



Ryanair s'engage à jouer un rôle clé dans le développement du tourisme en Jordanie en proposant les tarifs aériens les plus bas d'Europe.



La compagnie va augmenter le trafic de +360 % pour atteindre 3 millions de sièges annuels, exploiter 50 liaisons directes entre les villes européennes et la Jordanie, lancer de nouveaux vols vers l'aéroport de Marka (Amman) et maintenir des vols toute l'année vers Aqaba.



Le CEO de Ryanair, Eddie Wilson, a déclaré : 'Avec 84 vols hebdomadaires sur 18 lignes vers 12 pays européens tels que l'Autriche, la Belgique, la France, l'Allemagne et l'Espagne, l'investissement de Ryanair garantira que la Jordanie reste une destination touristique clé cet hiver, en offrant une connectivité améliorée, un tourisme accru et une croissance économique'.