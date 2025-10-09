Ryanair réduit son programme à Riga (Lettonie) et dénonce une hausse des coûts

Ryanair annonce une réduction de 20% de sa capacité à Riga pour l'hiver 2025, soit 160 000 sièges en moins, et la suppression de 7 liaisons internationales (Aarhus, Berlin, Édimbourg, Gdansk, Göteborg, Memmingen et Paris-Beauvais).



Cette décision fait suite à la hausse des coûts d'accès (redevances aéroportuaires et taxe sur l'aviation) qui pénalise la compétitivité de la Lettonie, alors que le trafic demeure 10% sous les niveaux pré-Covid.



Depuis l'ouverture de sa base à Riga en 2021, les coûts ont augmenté de 15%, tandis que d'autres pays européens abaissent leurs taxes pour stimuler la croissance, assure la compagnie.



Jason McGuinness, directeur commercial, déplore une 'réduction forcée' du programme et appelle le gouvernement letton et l'aéroport de Riga à baisser les charges pour permettre la mise en oeuvre du plan de développement de Ryanair, qui inclut deux avions supplémentaires et 14 nouvelles lignes.