Ryanair relève certaines prévisions pour l'exercice en cours

A l'occasion de sa publication trimestrielle, Ryanair indique avoir révisé à la hausse certaines de ses prévisions annuelles, tout en visant "prudemment" un profit avant impôt (et avant exceptionnel) annuel de 2,13 à 2,23 MdsEUR.

La compagnie aérienne à bas coûts anticipe désormais, pour son exercice 2025-26, un trafic en croissance de 4% à près de 208 millions de passagers (au lieu de 207 millions), "grâce à une forte demande et à la livraison plus précoce que prévu d'avions Boeing".



"Si le 4e trimestre ne bénéficiera pas de Pâques, les tarifs évoluent au-dessus de ceux de l'année dernière et nous pensons maintenant que leur croissance sur l'ensemble de l'exercice dépassera l'objectif précédent de 7%, de 1 ou 2 points", ajoute le groupe irlandais.



Au titre de son 3e trimestre comptable, Ryanair a engrangé un profit avant impôt (et avant exceptionnel) en baisse de 22% à 115 MEUR, pénalisé par une augmentation de 6% de ses coûts opérationnels hors éléments exceptionnels de 6% à 3,11 MdsEUR.



Ses revenus se sont accrus de 9% à 3,21 MdsEUR, reflétant une augmentation de 6% du trafic à 47,5 millions de passagers transportés et une progression de 4% du tarif moyen à 44 EUR, tandis que le taux de remplissage s'est maintenu à 92%.