Ryanair renforce sa présence en Pologne pour l'hiver 2025
Publié le 23/10/2025 à 15:44
L'aéroport accueillera 2,5 millions de passagers cette année et plus de 2500 emplois sont soutenus localement. Ryanair ouvre également 100 postes de cadets pilotes pour 2026 afin de soutenir la croissance du groupe.
Michal Kaczmarzyk, président de Buzz (groupe Ryanair), souligne que Wroclaw reste un aéroport clé en Pologne et appelle les passagers à profiter de la promotion de billets dès 119 PLN sur le site ryanair.com.