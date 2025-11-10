Ryanair va créer 100 nouveaux emplois pour sa base de Dublin

Ryanair a annoncé la création de 100 nouveaux emplois de personnel de cabine pour sa base de Dublin.



Ryanair a récemment annoncé son programme d'hiver 2025 de 96 itinéraires, dont un nouvel itinéraire vers Rabat et des fréquences supplémentaires sur 28 autres itinéraires, comme Birmingham, Budapest, Cracovie, Milan et Valence.



Ryanair a également annoncé un autre avion B737 ' Gamechanger ' (100 millions de dollars d'investissement) à Dublin pour l'hiver 2025, portant sa flotte totale basée à Dublin à 35 (3,5 milliards de dollars d'investissement).



La directrice de la communication de Ryanair, Jade Kirwan, a déclaré : ' Nous sommes ravis d'annoncer la création de 100 nouveaux postes d'équipage de cabine sur notre base de Dublin pour soutenir nos opérations de l'été 2026'.