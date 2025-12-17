Ryanair va ouvrir une nouvelle base à Rabat
Publié le 17/12/2025 à 18:18
Rabat deviendra la cinquième base marocaine de Ryanair - renforçant ainsi la connectivité à travers le Royaume en vue de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030.
L'investissement de Ryanair à Rabat créera également plus de 800 emplois locaux, dont 60 emplois pour les pilotes et les membres d'équipage de cabine.
Cette ouverture de base augmentera la capacité du Rabat de +45 %.
L'investissement de Ryanair au Maroc dépasse désormais plus de 1,6 milliard de dollars US en avions - soutenant plus de 8 500 emplois directs et indirects et générant une croissance économique dans 13 villes dont Rabat, Marrakech, Fez, Agadir, Tétouan, Essaouira, Dakhla et Nador.