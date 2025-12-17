Ryanair va ouvrir une nouvelle base à Rabat

Ryanair a annoncé l'ouverture de sa nouvelle base de 2 appareils (investissement de 200 millions de dollars US) à Rabat à partir d'avril 26, avec 20 destinations (dont 7 nouvelles reliant Rabat aux principales destinations européennes) pour l'été 2026.



Rabat deviendra la cinquième base marocaine de Ryanair - renforçant ainsi la connectivité à travers le Royaume en vue de la co-organisation de la Coupe du Monde 2030.



L'investissement de Ryanair à Rabat créera également plus de 800 emplois locaux, dont 60 emplois pour les pilotes et les membres d'équipage de cabine.



Cette ouverture de base augmentera la capacité du Rabat de +45 %.



L'investissement de Ryanair au Maroc dépasse désormais plus de 1,6 milliard de dollars US en avions - soutenant plus de 8 500 emplois directs et indirects et générant une croissance économique dans 13 villes dont Rabat, Marrakech, Fez, Agadir, Tétouan, Essaouira, Dakhla et Nador.

