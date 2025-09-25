Ryanair va ouvrir une nouvelle base en Italie en janvier

Ryanair annonce l'ouverture, en janvier 2026, d'une base à Trapani-Marsala, soit sa 3e en Sicile et 20e en Italie, à la suite de la suppression de la taxe municipale dans certains aéroports régionaux. L'investissement de 200 MUSD prévoit 2 avions stationnés, 23 liaisons dont 11 nouvelles vers des destinations européennes, et plus de 1 million de passagers annuels.



La compagnie estime que ce projet soutiendra plus de 800 emplois locaux, renforcera la connectivité toute l'année et augmentera de 10% la capacité vers Rome et Milan. Eddie Wilson, directeur général de Ryanair, a souligné que cette base reliera directement Trapani à 9 pays ainsi qu'aux principales villes italiennes, stimulant le tourisme et la croissance économique.



Ryanair appelle par ailleurs à étendre la suppression de la taxe municipale à tous les aéroports siciliens et italiens afin de libérer davantage de capacités et de réduire les tarifs. La compagnie se dit prête à investir jusqu'à 4 MdUSD en Italie, avec 40 avions supplémentaires, 250 nouvelles routes et 20 millions de passagers additionnels.