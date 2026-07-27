Suite à l'annonce, en date du 23 juillet 2026, de son projet de fusion avec WDP, S&P Global Ratings a décidé de placer la notation de crédit actuelle d'Argan ("BBB-") sous CreditWatch positif.
Cette appréciation signifie que S&P Global Ratings pourrait procéder à un relèvement d'au moins un cran (c'est-à-dire "BBB") de la note d'Argan à l'issue de la fusion, prévue au premier trimestre 2027.
Cette décision reflète l'appréciation de l'agence de notation sur le potentiel de renforcement du profil financier et de la qualité de crédit du nouvel ensemble.
"WDP-Argan bénéficierait d'une taille accrue avec un profil de revenus locatifs renforcé, d'une diversification géographique élargie et d'un positionnement de leader sur les principaux marchés européens de l'immobilier logistique, et un risque client réduit avec la dilution de la part des principaux locataires dans le nouvel ensemble" indique S&P Global Ratings.
Ce placement sous CreditWatch positif constitue une première reconnaissance des bénéfices stratégiques attendus de l'opération.
"La fusion permettrait de créer un leader européen de l'immobilier logistique, doté d'une plateforme plus résiliente, d'une capacité d'investissement renforcée et d'un accès optimisé aux marchés de capitaux, avec un profil financier préservé" rajoute S&P Global Ratings.
Argan est spécialisé dans le développement et la location de plateformes logistiques Premium.
A fin 2025, le patrimoine immobilier du groupe totalise une surface livrée de 3 710 000 m2 pour une valeur de marché de 4,1 MdsEUR (hors droits).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.