S&P Global relève sa note sur Renault à "investment grade"
Renault Group fait part du relèvement de sa note de crédit long terme à "BBB-" (contre "BB+" précédemment) par S&P Global Ratings, un relèvement la mettant ainsi au statut "investment grade", avec une perspective "stable".
Selon le constructeur, ce changement reflète le succès du renouvellement de sa gamme de produits, de sa stratégie multi-énergies et de son expansion en cours à l'international, notamment à travers une approche basée sur des partenariats.
"Cela témoigne des progrès significatifs de Renault Group dans l'amélioration de sa rentabilité, et dans le renforcement de sa génération de trésorerie et de son profil de liquidité", commente aussi son CEO François Provost.
"Nous restons pleinement engagés à poursuivre une croissance rentable, avec un objectif de création de valeur pour nos salariés, nos actionnaires et nos partenaires, tout en maintenant une politique financière rigoureuse", poursuit-il.
Renault figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules (89,8%) : 2 264 815 véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2024, répartis par marque entre Renault (1 577 351), Dacia (676 340), Renault Korea Motors (6 539) et Alpine (4 855) ;
- prestations de services (10,2%) : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), de services associés (entretien, extension de garantie, assistance, etc.) et de services de mobilité.
A fin 2024, le groupe dispose de 25 sites industriels dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,9%), Europe (49,8%), Amériques (8,3%), Eurasie (5,1%), Asie-Pacifique (3,9%), Afrique et Moyen Orient (3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.