S&P Global relève sa note sur Renault à "investment grade"

Renault Group fait part du relèvement de sa note de crédit long terme à "BBB-" (contre "BB+" précédemment) par S&P Global Ratings, un relèvement la mettant ainsi au statut "investment grade", avec une perspective "stable".

Selon le constructeur, ce changement reflète le succès du renouvellement de sa gamme de produits, de sa stratégie multi-énergies et de son expansion en cours à l'international, notamment à travers une approche basée sur des partenariats.



"Cela témoigne des progrès significatifs de Renault Group dans l'amélioration de sa rentabilité, et dans le renforcement de sa génération de trésorerie et de son profil de liquidité", commente aussi son CEO François Provost.



"Nous restons pleinement engagés à poursuivre une croissance rentable, avec un objectif de création de valeur pour nos salariés, nos actionnaires et nos partenaires, tout en maintenant une politique financière rigoureuse", poursuit-il.