Le groupe immobilier Altarea annonce que l'agence de notation américaine S&P Global Ratings a confirmé sa notation de crédit long terme à 'BBB?' ('investment grade'), mais a relevé sa perspective de 'négative' à 'stable'.
'S&P Global Ratings met en avant la résilience des revenus locatifs du patrimoine, la reprise attendue de la promotion, ainsi que le modèle diversifié du groupe et sa politique financière agile et prudente', explique-t-il.
La perspective d'Altareit, filiale d'Altarea spécialisée dans la promotion immobilière, est également révisée à 'stable' pour s'aligner à celle de sa maison mère, et sa notation long terme 'BBB?' est confirmée.
Altarea est le leader français de la transformation urbaine bas carbone avec l'offre immobilière la plus complète au service de la Ville et de ses acteurs. A la fois développeur et investisseur, le groupe dispose pour chacune de ses activités de l'ensemble des savoir-faire et de marques reconnues pour concevoir, développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure. En Commerce, Altarea gère, à fin 2024, un patrimoine évalué à 5,3 MdsEUR.
