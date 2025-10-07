S&P Global relève sa perspective de crédit sur Altarea

Le groupe immobilier Altarea annonce que l'agence de notation américaine S&P Global Ratings a confirmé sa notation de crédit long terme à 'BBB?' ('investment grade'), mais a relevé sa perspective de 'négative' à 'stable'.



'S&P Global Ratings met en avant la résilience des revenus locatifs du patrimoine, la reprise attendue de la promotion, ainsi que le modèle diversifié du groupe et sa politique financière agile et prudente', explique-t-il.



La perspective d'Altareit, filiale d'Altarea spécialisée dans la promotion immobilière, est également révisée à 'stable' pour s'aligner à celle de sa maison mère, et sa notation long terme 'BBB?' est confirmée.