Les prix du Brent pourraient chuter aux alentours de 55 USD le baril d'ici la fin de l'année, a prévenu Dave Ernsberger, co-président de S&P Global Commodity Insights, lors de la conférence Asia Pacific Petroleum à Singapour. Ce scénario repose sur l'idée que l'OPEP poursuivra, à un rythme régulier, la réintroduction de ses volumes sur le marché, dans un contexte de demande mondiale en ralentissement.

Lundi, les cours à terme du Brent ont gagné 0,5% pour atteindre 65,84 USD le baril, portés par la décision de l’OPEP+ de modérer la hausse de sa production à partir d’octobre. Ce changement de rythme, moins agressif qu’au cours des derniers mois, traduit une anticipation de surcapacités sur le marché. Pour Ernsberger, plusieurs facteurs pourraient accélérer la baisse : la poursuite des exportations russes, l’arrêt de la constitution de stocks stratégiques, et une bascule vers les inventaires commerciaux.

Contango en vue

"Dans un scénario de surplus massif, si les prix au comptant passent sous ceux des mois suivants, le marché entrerait en contango", a-t-il précisé. Cette configuration, où l’offre dépasse largement la demande immédiate, renforcerait encore la pression baissière sur les prix. Le Brent daté sert de référence pour plus de 60% des échanges mondiaux de pétrole.