Saab a réalisé un investissement dans Pythom, une entreprise de technologie spatiale d'origine suédoise développant des fusées légères et rapidement déployables.
Saab investit 10 millions de dollars dans Pythom et agit en tant qu'investisseur principal dans le récent tour de financement de Pythom. Cet investissement permettra d'accélérer le développement et le déploiement de ses systèmes de lancement par l'entreprise.
L'investissement dans Pythom soutient la stratégie de Saab visant à combler les lacunes de capacités dans le domaine spatial, à accélérer l'innovation dans des domaines critiques pour la sécurité nationale et à renforcer les capacités spatiales de la Suède.
Cela s'inscrit dans l'ambition de Saab de contribuer aux besoins émergents de la défense spatiale mondiale.
' La vision et la technologie de Pythom offrent une opportunité unique de faire progresser les capacités spatiales de la Suède et de ses alliés de manière à la fois pragmatique et tournée vers l'avenir. Nous sommes fiers de soutenir leur parcours vers leur premier vol orbital ', déclare Marcus Wandt, responsable de la stratégie et de la technologie du groupe chez Saab.
SAAB AB figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de sécurité destinés aux secteurs militaire, spatial et civil. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes électroniques de défense (33,3%) : radars, senseurs, systèmes de surveillance aéroportés, sous-marins et terrestres ;
- systèmes aéronautiques (26,1%) : avions militaires, avions de combat, systèmes avioniques, etc. ;
- équipements et systèmes d'armement (22,2%) : équipements militaires, systèmes de missiles, systèmes d'armes, munitions, systèmes d'identification des forces armées, systèmes de camouflage, etc. Le groupe propose également des solutions de sécurité et de défense (systèmes de combat, solutions de formation, de simulation, de sécurité et de communication, systèmes de gestion des trafics aérien et maritime, etc.) ;
- systèmes navals (12,9%) : sous-marins, navires de combat, systèmes de détection de mines sous-marines, etc. ;
- services support (4,2%) : prestation de services en matière de développement, d'intégration et de sécurité des systèmes, de sécurité de l'information, de communications, d'information technique, de logistique, etc., et prestations de conseil technologique dans les domaines de l'aviation, de la défense, des télécommunications, etc. ;
- autres (0,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (41%), Europe (24,8%), Amérique du Nord (9,6%), Asie (8,4%), Amérique latine (7,1%), Australie (5,3%), Afrique (0,3%) et autres (3,5%).
