Saab a reçu des commandes de Lituanie pour l'arme AT4 ainsi que des munitions pour l'arme Carl-Gustaf, pour un montant totale de 1,3 milliard de SEC. Les livraisons sont prévues pour 2027-2029.
Les commandes sont placées dans le cadre d'un accord-cadre initialement signé entre Saab et l'Administration suédoise du matériel de défense, qui permet à la Lituanie, à la Lettonie et à l'Estonie de passer commande pour le Carl-Gustaf M4 de Saab, ainsi que des munitions ainsi que des armes AT4.
Grâce à leur large gamme de types de munitions, AT4 et Carl-Gustaf sont capables de gérer de multiples scénarios sur le champ de bataille.
" Nos solutions offrent aux soldats précision et facilité d'utilisation, leur permettant d'accomplir leurs missions en toute sécurité et avec confiance" a déclaré Görgen Johansson, responsable du secteur d'activité Dynamics chez Saab.
SAAB AB figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de sécurité destinés aux secteurs militaire, spatial et civil. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes électroniques de défense (33,3%) : radars, senseurs, systèmes de surveillance aéroportés, sous-marins et terrestres ;
- systèmes aéronautiques (26,1%) : avions militaires, avions de combat, systèmes avioniques, etc. ;
- équipements et systèmes d'armement (22,2%) : équipements militaires, systèmes de missiles, systèmes d'armes, munitions, systèmes d'identification des forces armées, systèmes de camouflage, etc. Le groupe propose également des solutions de sécurité et de défense (systèmes de combat, solutions de formation, de simulation, de sécurité et de communication, systèmes de gestion des trafics aérien et maritime, etc.) ;
- systèmes navals (12,9%) : sous-marins, navires de combat, systèmes de détection de mines sous-marines, etc. ;
- services support (4,2%) : prestation de services en matière de développement, d'intégration et de sécurité des systèmes, de sécurité de l'information, de communications, d'information technique, de logistique, etc., et prestations de conseil technologique dans les domaines de l'aviation, de la défense, des télécommunications, etc. ;
- autres (0,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (41%), Europe (24,8%), Amérique du Nord (9,6%), Asie (8,4%), Amérique latine (7,1%), Australie (5,3%), Afrique (0,3%) et autres (3,5%).
