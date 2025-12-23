Saab a reçu des commandes de Lituanie pour l'arme AT4 ainsi que des munitions pour l'arme Carl-Gustaf, pour un montant totale de 1,3 milliard de SEC. Les livraisons sont prévues pour 2027-2029.

Les commandes sont placées dans le cadre d'un accord-cadre initialement signé entre Saab et l'Administration suédoise du matériel de défense, qui permet à la Lituanie, à la Lettonie et à l'Estonie de passer commande pour le Carl-Gustaf M4 de Saab, ainsi que des munitions ainsi que des armes AT4.

Grâce à leur large gamme de types de munitions, AT4 et Carl-Gustaf sont capables de gérer de multiples scénarios sur le champ de bataille.

" Nos solutions offrent aux soldats précision et facilité d'utilisation, leur permettant d'accomplir leurs missions en toute sécurité et avec confiance" a déclaré Görgen Johansson, responsable du secteur d'activité Dynamics chez Saab.