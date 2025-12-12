Saab a reçu une commande de BAE Systems Hägglunds pour le système de visée et de contrôle de tir UTAAS (Universal Tank and Anti-Aircraft System) pour le véhicule de combat 90.
La valeur de la commande s'élève à environ 314 millions de SEK. Les livraisons auront lieu entre 2029 et 2030.
L'UTAAS est un système modulaire intégré de visée et de contrôle de tir pour le véhicule de combat 90 (CV90), actuellement en service en Suède, Norvège, Suisse, Finlande, Pays-Bas, Danemark, Estonie et Ukraine, et également commandé par la République tchèque et la Slovaquie.
" La demande mondiale croissante pour le CV90 souligne ses capacités éprouvées et sa fiabilité sur le champ de bataille. Notre partenariat de longue date avec BAE Systems Hägglunds nous a permis d'améliorer notre capacité de production pour l'UTAAS, garantissant ainsi que nous pouvons répondre aux besoins croissants de nos clients ", explique Carl-Johan Bergholm, responsable de la division Surveillance chez Saab.
SAAB AB figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de sécurité destinés aux secteurs militaire, spatial et civil. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes électroniques de défense (33,3%) : radars, senseurs, systèmes de surveillance aéroportés, sous-marins et terrestres ;
- systèmes aéronautiques (26,1%) : avions militaires, avions de combat, systèmes avioniques, etc. ;
- équipements et systèmes d'armement (22,2%) : équipements militaires, systèmes de missiles, systèmes d'armes, munitions, systèmes d'identification des forces armées, systèmes de camouflage, etc. Le groupe propose également des solutions de sécurité et de défense (systèmes de combat, solutions de formation, de simulation, de sécurité et de communication, systèmes de gestion des trafics aérien et maritime, etc.) ;
- systèmes navals (12,9%) : sous-marins, navires de combat, systèmes de détection de mines sous-marines, etc. ;
- services support (4,2%) : prestation de services en matière de développement, d'intégration et de sécurité des systèmes, de sécurité de l'information, de communications, d'information technique, de logistique, etc., et prestations de conseil technologique dans les domaines de l'aviation, de la défense, des télécommunications, etc. ;
- autres (0,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (41%), Europe (24,8%), Amérique du Nord (9,6%), Asie (8,4%), Amérique latine (7,1%), Australie (5,3%), Afrique (0,3%) et autres (3,5%).
