Saab a reçu une commande de l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) pour soutenir le développement futur du système Gripen.
La commande s'élève à environ 2,5 milliards de couronnes suédoises.
La commande passée par FMV comprend l'exploitation et le soutien des avions d'essai, tels que les bancs d'essai et les simulateurs.
Les avions d'essai, associés à ces outils, sont utilisés pour la vérification et la validation du système Gripen et pour le développement de nouvelles capacités.
" Pour permettre la poursuite du développement, il faut des outils avancés faciles à utiliser, efficaces à entretenir et rapides à configurer. Cette commande garantit que les ressources de développement de Saab répondent à ces exigences, afin que le système Gripen puisse continuer à être mis à niveau en permanence pour faire face aux menaces actuelles et futures ", a déclaré Lars Tossman, directeur du secteur aéronautique de Saab.
SAAB AB figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de sécurité destinés aux secteurs militaire, spatial et civil. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes électroniques de défense (33,3%) : radars, senseurs, systèmes de surveillance aéroportés, sous-marins et terrestres ;
- systèmes aéronautiques (26,1%) : avions militaires, avions de combat, systèmes avioniques, etc. ;
- équipements et systèmes d'armement (22,2%) : équipements militaires, systèmes de missiles, systèmes d'armes, munitions, systèmes d'identification des forces armées, systèmes de camouflage, etc. Le groupe propose également des solutions de sécurité et de défense (systèmes de combat, solutions de formation, de simulation, de sécurité et de communication, systèmes de gestion des trafics aérien et maritime, etc.) ;
- systèmes navals (12,9%) : sous-marins, navires de combat, systèmes de détection de mines sous-marines, etc. ;
- services support (4,2%) : prestation de services en matière de développement, d'intégration et de sécurité des systèmes, de sécurité de l'information, de communications, d'information technique, de logistique, etc., et prestations de conseil technologique dans les domaines de l'aviation, de la défense, des télécommunications, etc. ;
- autres (0,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (41%), Europe (24,8%), Amérique du Nord (9,6%), Asie (8,4%), Amérique latine (7,1%), Australie (5,3%), Afrique (0,3%) et autres (3,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.