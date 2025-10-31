Saab fournira des systèmes Giraffe 1X à l'armée américaine à partir de 2026.
Cette commande souligne la demande croissante pour la technologie radar avancée de Saab afin de renforcer les capacités de défense aérienne et de lutte contre les systèmes aériens sans pilote (C-UAS) dans le monde entier.
Giraffe 1X peut être utilisé comme un actif mobile, déployable ou fixe qui peut être intégré à la fois dans des plates-formes terrestres et navales.
'Avec sa véritable capacité multi-missions - couvrant la protection des forces, la défense aérienne au sol et la surveillance de la surface maritime - Giraffe 1X est le premier radar de ce type, offrant une flexibilité opérationnelle inégalée aux commandants' souligne le groupe.
' Les radars Giraffe 1X de Saab apportent à l'armée américaine une capacité éprouvée au combat qui peut être rapidement déployée pour faire face à l'éventail croissant de menaces mondiales, y compris les systèmes aériens sans pilote ', a déclaré Erik Smith, directeur de Saab aux États-Unis.
' Giraffe 1X dote les États-Unis et leurs partenaires de coopération en matière de sécurité d'un avantage opérationnel décisif, leur permettant de garder une longueur d'avance sur les défis émergents'.
SAAB AB figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de sécurité destinés aux secteurs militaire, spatial et civil. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes électroniques de défense (33,3%) : radars, senseurs, systèmes de surveillance aéroportés, sous-marins et terrestres ;
- systèmes aéronautiques (26,1%) : avions militaires, avions de combat, systèmes avioniques, etc. ;
- équipements et systèmes d'armement (22,2%) : équipements militaires, systèmes de missiles, systèmes d'armes, munitions, systèmes d'identification des forces armées, systèmes de camouflage, etc. Le groupe propose également des solutions de sécurité et de défense (systèmes de combat, solutions de formation, de simulation, de sécurité et de communication, systèmes de gestion des trafics aérien et maritime, etc.) ;
- systèmes navals (12,9%) : sous-marins, navires de combat, systèmes de détection de mines sous-marines, etc. ;
- services support (4,2%) : prestation de services en matière de développement, d'intégration et de sécurité des systèmes, de sécurité de l'information, de communications, d'information technique, de logistique, etc., et prestations de conseil technologique dans les domaines de l'aviation, de la défense, des télécommunications, etc. ;
- autres (0,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (41%), Europe (24,8%), Amérique du Nord (9,6%), Asie (8,4%), Amérique latine (7,1%), Australie (5,3%), Afrique (0,3%) et autres (3,5%).
