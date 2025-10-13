Saab a reçu une commande de l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) pour la dernière phase de la production, ainsi qu'une gamme supplémentaire de matériel et de services pour les deux sous-marins de classe Blekinge (A26).

La valeur de la commande s'élève à environ 9,6 milliards de SEK. La grande majorité des livraisons aura eu lieu au cours de la période 2026-2032.

' Grâce à l'excellente coopération entre Saab et FMV, nous avons veillé à ce que la Suède dispose d'une capacité sous-marine de pointe qui contribuera à assurer la sécurité des eaux de notre pays pour les décennies à venir ', a déclaré Micael Johansson, président et chef de la direction de Saab.