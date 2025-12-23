Saab a signé un accord-cadre avec l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV) pour le système radar compact Giraffe 1X. La valeur de la commande est d'environ 650 millions de SEK avec des livraisons immédiates.
L'accord-cadre inclut la Girafe 1X pour une utilisation dans différentes forces armées suédoises. La première commande comprend Giraffe 1X dans une configuration Compact Radar Module (CRM), ce qui permet une installation rapide et facile sur la plupart des plateformes.
Le système radar peut être utilisé pour la défense aérienne, la lutte contre les systèmes aériens sans pilote (C-UAS), la protection des bâtiments et des sites, et a des applications maritimes pour la plupart des types de navires.
" Par cet ordre, nous contribuons à renforcer immédiatement la capacité des forces armées suédoises à détecter les menaces en vol et en surface de la mer. C'est une nouvelle étape dans notre coopération avec FMV et les Forces armées suédoises pour renforcer les capacités de défense suédoises ", a déclaré Carl-Johan Bergholm, responsable de la zone d'activité Surveillance de Saab.
SAAB AB figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de sécurité destinés aux secteurs militaire, spatial et civil. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes électroniques de défense (33,3%) : radars, senseurs, systèmes de surveillance aéroportés, sous-marins et terrestres ;
- systèmes aéronautiques (26,1%) : avions militaires, avions de combat, systèmes avioniques, etc. ;
- équipements et systèmes d'armement (22,2%) : équipements militaires, systèmes de missiles, systèmes d'armes, munitions, systèmes d'identification des forces armées, systèmes de camouflage, etc. Le groupe propose également des solutions de sécurité et de défense (systèmes de combat, solutions de formation, de simulation, de sécurité et de communication, systèmes de gestion des trafics aérien et maritime, etc.) ;
- systèmes navals (12,9%) : sous-marins, navires de combat, systèmes de détection de mines sous-marines, etc. ;
- services support (4,2%) : prestation de services en matière de développement, d'intégration et de sécurité des systèmes, de sécurité de l'information, de communications, d'information technique, de logistique, etc., et prestations de conseil technologique dans les domaines de l'aviation, de la défense, des télécommunications, etc. ;
- autres (0,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (41%), Europe (24,8%), Amérique du Nord (9,6%), Asie (8,4%), Amérique latine (7,1%), Australie (5,3%), Afrique (0,3%) et autres (3,5%).
