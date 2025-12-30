Saab a signé un contrat avec la Direction générale de l'Armement (DGA) pour deux avions GlobalEye Early Warning and Control (AEW&C), comprenant du matériel au sol, de la formation et du soutien.

La valeur des commandes est d'environ 12,3 milliards de SEK et les livraisons auront lieu entre 2029 et 2032.

Le contrat inclut également une option pour l'achat de deux avions supplémentaires.

GlobalEye est dotée d'un ensemble de capteurs actifs et passifs qui permettent la détection et l'identification à longue portée d'objets dans les airs, en mer et au-dessus de la terre.

" L'ordre d'aujourd'hui souligne le partenariat solide entre Saab et la France. En choisissant GlobalEye, la France investit dans une solution d'alerte et de contrôle aéroportés très moderne et performante.", a déclaré Micael Johansson, président et directeur général de Saab.