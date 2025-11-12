Saab a signé un contrat avec le Danemark pour la livraison de l'arme Carl-Gustaf M4
Publié le 12/11/2025 à 16:00
La valeur de la commande est de 510 millions de SEK. Les livraisons auront lieu entre 2026 et 2028.
'Carl-Gustaf est un fusil sans recul portable conçu pour le combat moderne - réutilisable, adaptable et prêt pour n'importe quelle mission' précise le groupe.
Les forces armées danoises utilisent le Carl-Gustaf, connu au Danemark sous le nom de Dysekanon, depuis les années 1970 et ont acquis la dernière version, le Carl-Gustaf M4, en 2022.
' Le Carl-Gustaf M4 offre une précision inégalée, une portabilité et une large gamme d'options de munitions, garantissant que les forces danoises sont bien équipées pour faire face à des menaces diverses et évolutives ', a déclaré Görgen Johansson, responsable du secteur d'activité Dynamics de Saab.