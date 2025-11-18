Saab, Boeing et BAE Systems ont signé une lettre d'intention pour collaborer au programme d'entraînement sur avion à réaction rapide de la Royal Air Force.
Les entreprises collaboreront à la mise au point d'un système de formation intégrant des capacités d'entraînement réel et les systèmes de mission associés, et exploreront d'autres opportunités pour développer la chaîne d'approvisionnement britannique dans le domaine aéronautique.
' Ensemble, Boeing, Saab et désormais BAE Systems proposeront des solutions de formation innovantes afin de préparer au mieux les pilotes de la RAF à l'avenir, notamment aux chasseurs avancés de quatrième, cinquième et sixième générations ', a déclaré Bernd Peters, vice-président du développement commercial et de la stratégie chez Boeing Defense, Space & Security.
' Le partenariat solide entre Boeing et Saab a permis de développer le T-7, qui est la meilleure solution au monde pour la formation future des pilotes ', a déclaré Lars Tossman, directeur du secteur aéronautique de Saab.
SAAB AB figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de sécurité destinés aux secteurs militaire, spatial et civil. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes électroniques de défense (33,3%) : radars, senseurs, systèmes de surveillance aéroportés, sous-marins et terrestres ;
- systèmes aéronautiques (26,1%) : avions militaires, avions de combat, systèmes avioniques, etc. ;
- équipements et systèmes d'armement (22,2%) : équipements militaires, systèmes de missiles, systèmes d'armes, munitions, systèmes d'identification des forces armées, systèmes de camouflage, etc. Le groupe propose également des solutions de sécurité et de défense (systèmes de combat, solutions de formation, de simulation, de sécurité et de communication, systèmes de gestion des trafics aérien et maritime, etc.) ;
- systèmes navals (12,9%) : sous-marins, navires de combat, systèmes de détection de mines sous-marines, etc. ;
- services support (4,2%) : prestation de services en matière de développement, d'intégration et de sécurité des systèmes, de sécurité de l'information, de communications, d'information technique, de logistique, etc., et prestations de conseil technologique dans les domaines de l'aviation, de la défense, des télécommunications, etc. ;
- autres (0,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (41%), Europe (24,8%), Amérique du Nord (9,6%), Asie (8,4%), Amérique latine (7,1%), Australie (5,3%), Afrique (0,3%) et autres (3,5%).
