Saab décroche un contrat pour 16 Gripen E destinés à l'Ukraine

Le constructeur aéronautique scandinave sécurise une commande historique de plusieurs milliards de couronnes suédoises auprès de l'administration suédoise du matériel de défense pour soutenir les forces de Kiev.

Saab annonce la signature d'un contrat avec l'administration suédoise du matériel de défense pour la fourniture de 16 avions de chasse Gripen E destinés à l'Ukraine. Cette commande majeure, d'une valeur d'environ 24,6 MdsSEK (environ 2,2 MdsEUR), sera officiellement comptabilisée dans le carnet d'ordres du troisième trimestre 2026. Les livraisons du groupe industriel sont programmées pour s'étaler entre 2029 et 2030.



En plus des appareils de combat, l'accord intègre la livraison de pièces de rechange ainsi que des équipements associés. "Je suis profondément fier que la Suède et Saab puissent désormais permettre la fourniture de Gripen E à l'Ukraine", a déclaré Micael Johansson, président-directeur général de Saab, en soulignant que ce chasseur transformera les capacités de l'armée de l'air ukrainienne et renforcera sa défense de manière significative.



Conçu pour répondre aux menaces avancées dans des environnements exigeants, cet avion se distingue par sa flexibilité opérationnelle, son architecture logicielle évolutive et ses faibles besoins de maintenance.



Le titre progresse de 1,9% ce matin à la Bourse de Stockholm.