Saab décroche un contrat pour 16 Gripen E destinés à l'Ukraine
Le constructeur aéronautique scandinave sécurise une commande historique de plusieurs milliards de couronnes suédoises auprès de l'administration suédoise du matériel de défense pour soutenir les forces de Kiev.
Saab annonce la signature d'un contrat avec l'administration suédoise du matériel de défense pour la fourniture de 16 avions de chasse Gripen E destinés à l'Ukraine. Cette commande majeure, d'une valeur d'environ 24,6 MdsSEK (environ 2,2 MdsEUR), sera officiellement comptabilisée dans le carnet d'ordres du troisième trimestre 2026. Les livraisons du groupe industriel sont programmées pour s'étaler entre 2029 et 2030.
En plus des appareils de combat, l'accord intègre la livraison de pièces de rechange ainsi que des équipements associés. "Je suis profondément fier que la Suède et Saab puissent désormais permettre la fourniture de Gripen E à l'Ukraine", a déclaré Micael Johansson, président-directeur général de Saab, en soulignant que ce chasseur transformera les capacités de l'armée de l'air ukrainienne et renforcera sa défense de manière significative.
Conçu pour répondre aux menaces avancées dans des environnements exigeants, cet avion se distingue par sa flexibilité opérationnelle, son architecture logicielle évolutive et ses faibles besoins de maintenance.
Le titre progresse de 1,9% ce matin à la Bourse de Stockholm.
SAAB AB figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de sécurité destinés aux secteurs militaire, spatial et civil. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes électroniques de défense (33,4%) : radars, senseurs, systèmes de surveillance aéroportés, sous-marins et terrestres ;
- équipements et systèmes d'armement (25,6%) : équipements militaires, systèmes de missiles, systèmes d'armes, munitions, systèmes d'identification des forces armées, systèmes de camouflage, etc. Le groupe propose également des solutions de sécurité et de défense (systèmes de combat, solutions de formation, de simulation, de sécurité et de communication, systèmes de gestion des trafics aérien et maritime, etc.) ;
- systèmes aéronautiques (24%) : avions militaires, avions de combat, systèmes avioniques, etc. ;
- systèmes navals (11,8%) : sous-marins, navires de combat, systèmes de détection de mines sous-marines, etc. ;
- services support (4,1%) : prestation de services en matière de développement, d'intégration et de sécurité des systèmes, de sécurité de l'information, de communications, d'information technique, de logistique, etc., et prestations de conseil technologique dans les domaines de l'aviation, de la défense, des télécommunications, etc. ;
- autres (1,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (41,1%), Europe (25,8%), Amérique du Nord (8,9%), Asie (7,4%), Amérique latine (4,3%), Australie (3,8%), Afrique (0,6%) et autres (8,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.