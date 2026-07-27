Saab annonce avoir reçu une commande de deux avions GlobalEye de la part "d'un pays du Moyen-Orient", pour une valeur de 10,1 MdsSEK (environ 910 MEUR). Les livraisons sont prévues en 2030.
GlobalEye est une solution de détection et de contrôle aéroporté multi-domaines, intégrant des capteurs actifs et passifs capables de détecter et d'identifier des objets à longue portée dans les airs, en mer et au sol. Le système fournit des informations en temps réel afin d'améliorer la connaissance de la situation et la détection précoce des menaces.
"Cette commande souligne notre engagement à fournir à nos clients une capacité AEW&C multi-domaines éprouvée en opérations. L'intérêt international croissant pour GlobalEye reflète son efficacité et sa fiabilité dans les opérations modernes de défense aérienne", a déclaré Micael Johansson, président-directeur général de Saab.
En raison de considérations liées à la sécurité nationale et à la confidentialité du client, Saab précise qu'il communiquera pas d'informations supplémentaires sur cette commande.
Le titre Saab progresse de près de 2,3% à Stockholm en début d'après-midi.
SAAB AB figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de sécurité destinés aux secteurs militaire, spatial et civil. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes électroniques de défense (33,4%) : radars, senseurs, systèmes de surveillance aéroportés, sous-marins et terrestres ;
- équipements et systèmes d'armement (25,6%) : équipements militaires, systèmes de missiles, systèmes d'armes, munitions, systèmes d'identification des forces armées, systèmes de camouflage, etc. Le groupe propose également des solutions de sécurité et de défense (systèmes de combat, solutions de formation, de simulation, de sécurité et de communication, systèmes de gestion des trafics aérien et maritime, etc.) ;
- systèmes aéronautiques (24%) : avions militaires, avions de combat, systèmes avioniques, etc. ;
- systèmes navals (11,8%) : sous-marins, navires de combat, systèmes de détection de mines sous-marines, etc. ;
- services support (4,1%) : prestation de services en matière de développement, d'intégration et de sécurité des systèmes, de sécurité de l'information, de communications, d'information technique, de logistique, etc., et prestations de conseil technologique dans les domaines de l'aviation, de la défense, des télécommunications, etc. ;
- autres (1,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (41,1%), Europe (25,8%), Amérique du Nord (8,9%), Asie (7,4%), Amérique latine (4,3%), Australie (3,8%), Afrique (0,6%) et autres (8,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.