Saab en pleine ascension, soutenu par un relèvement de Morgan Stanley
L'analyste relève son conseil de "sous-pondérer" à "surpondérer" sur le titre, assorti d'un objectif de cours relevé de 540 à 700 SEK. Le titre progresse de 3,3% à la Bourse de Stockholm en début d'après-midi.
Morgan Stanley considère que Saab offre aujourd'hui l'un des profils les plus attractifs du secteur européen de la défense grâce à un potentiel de révision haussière des bénéfices encore insuffisamment intégré par le marché. Le bureau d'études estime que l'accélération du réarmement en Europe, l'élargissement de l'OTAN et les financements du programme européen SAFE renforcent durablement les perspectives de croissance du groupe.
L'analyste ajoute que la dynamique commerciale s'est nettement accélérée avec de récents contrats portant sur les avions Gripen, les systèmes GlobalEye, les sous-marins A26, les radars Giraffe et les systèmes de défense aérienne. Par conséquent, le broker anticipe un carnet de commandes supérieur à 300 MdsSEK au deuxième trimestre 2026 et identifie un pipeline supplémentaire d'environ 200 MdsSEK sur les seuls programmes Gripen et GlobalEye, offrant une visibilité accrue sur la croissance des prochaines années.
La note intègre également le retraitement des activités navales, le contrat de sous-marins polonais de 47 MdsSEK et le contrat ukrainien sur le Gripen de 25 MdsSEK, ce qui conduit Morgan Stanley à relever d'environ 10% sa prévision de BPA 2030. Ses estimations demeurent ainsi près de 30% supérieures au consensus, le broker jugeant que ces évolutions ne sont pas encore pleinement reflétées dans les attentes du marché.
SAAB AB figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de sécurité destinés aux secteurs militaire, spatial et civil. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes électroniques de défense (33,4%) : radars, senseurs, systèmes de surveillance aéroportés, sous-marins et terrestres ;
- équipements et systèmes d'armement (25,6%) : équipements militaires, systèmes de missiles, systèmes d'armes, munitions, systèmes d'identification des forces armées, systèmes de camouflage, etc. Le groupe propose également des solutions de sécurité et de défense (systèmes de combat, solutions de formation, de simulation, de sécurité et de communication, systèmes de gestion des trafics aérien et maritime, etc.) ;
- systèmes aéronautiques (24%) : avions militaires, avions de combat, systèmes avioniques, etc. ;
- systèmes navals (11,8%) : sous-marins, navires de combat, systèmes de détection de mines sous-marines, etc. ;
- services support (4,1%) : prestation de services en matière de développement, d'intégration et de sécurité des systèmes, de sécurité de l'information, de communications, d'information technique, de logistique, etc., et prestations de conseil technologique dans les domaines de l'aviation, de la défense, des télécommunications, etc. ;
- autres (1,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (41,1%), Europe (25,8%), Amérique du Nord (8,9%), Asie (7,4%), Amérique latine (4,3%), Australie (3,8%), Afrique (0,6%) et autres (8,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.