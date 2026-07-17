Saab : les bénéfices dépassent les attentes, le titre grimpe

Le groupe suédois de défense a publié des résultats trimestriels en nette progression, marqués aussi par une envolée des prises de commandes. Le groupe a d'ailleurs confirmé ses objectifs financiers à moyen terme. Le marché apprécie : le titre gagne plus de 3% à Stockholm.

Saab a publié ce matin un résultat net part du groupe de 2,14 MdsSEK au titre du 2e trimestre, en hausse de 40% sur un an et bien supérieur au consensus S&P qui ciblait 1,74 MdsSEK.

Le bénéfice par action dilué publié s'est établi à 3,96 SEK, en hausse de 40%, alors que le consensus visait plus modestement 3,35 SEK.



De son côté, le chiffre d'affaires ressort à 25,45 MdsSEK, en hausse publiée de 29% sur un an et surpassant encore les attentes du marché (23,85 MdsSEK). La croissance organique des ventes ressort à 29,8%, portée par une bonne exécution des projets et une hausse des livraisons, notamment dans les activités Surveillance et Dynamics.



L'EBITDA a augmenté de 33% à 3,77 MdsSEK (consensus : 3,30 MdsSEK) faisant progresser la marge d'EBITDA à 14,8%, contre 14,3% un an plus tôt. Le groupe précise qu'aucun élément affectant la comparabilité n'ayant été enregistré au cours du semestre, les données publiées et ajustées sont identiques.



Les prises de commandes ont plus que doublé



Le free cash-flow est resté négatif à -293 MSEK, contre -1 322 MSEK un an plus tôt, traduisant néanmoins une amélioration significative malgré la poursuite des investissements destinés à accroître les capacités de production. Le flux de trésorerie opérationnel s'est également amélioré à -62 MSEK, contre -1 136 MSEK un an auparavant.



Sur le plan commercial, Saab a enregistré des prises de commandes de 68,39 MdsSEK, en hausse de 141% sur un an, grâce notamment à la commande d'environ 47 MdsSEK portant sur trois sous-marins A26 destinés à la Pologne. Le carnet de commandes atteint ainsi 317,7 MdsSEK à la fin du trimestre.



Micael Johansson, le président-directeur général, juge ces trimestriels "solides" et assure que la société est "bien positionnée pour atteindre [ses] objectifs financiers".



A ce titre, Saab ne modifie pas ses perspectives et confirme ses objectifs financiers à moyen terme (2023-2027), qui prévoient une croissance organique annuelle moyenne des ventes d'environ 22%, une croissance du résultat opérationnel supérieure à celle du chiffre d'affaires et un taux de conversion de trésorerie opérationnelle supérieur à 60% sur l'ensemble de la période.