Saab : les bénéfices dépassent les attentes, le titre grimpe
Le groupe suédois de défense a publié des résultats trimestriels en nette progression, marqués aussi par une envolée des prises de commandes. Le groupe a d'ailleurs confirmé ses objectifs financiers à moyen terme. Le marché apprécie : le titre gagne plus de 3% à Stockholm.
Saab a publié ce matin un résultat net part du groupe de 2,14 MdsSEK au titre du 2e trimestre, en hausse de 40% sur un an et bien supérieur au consensus S&P qui ciblait 1,74 MdsSEK. Le bénéfice par action dilué publié s'est établi à 3,96 SEK, en hausse de 40%, alors que le consensus visait plus modestement 3,35 SEK.
De son côté, le chiffre d'affaires ressort à 25,45 MdsSEK, en hausse publiée de 29% sur un an et surpassant encore les attentes du marché (23,85 MdsSEK). La croissance organique des ventes ressort à 29,8%, portée par une bonne exécution des projets et une hausse des livraisons, notamment dans les activités Surveillance et Dynamics.
L'EBITDA a augmenté de 33% à 3,77 MdsSEK (consensus : 3,30 MdsSEK) faisant progresser la marge d'EBITDA à 14,8%, contre 14,3% un an plus tôt. Le groupe précise qu'aucun élément affectant la comparabilité n'ayant été enregistré au cours du semestre, les données publiées et ajustées sont identiques.
Les prises de commandes ont plus que doublé
Le free cash-flow est resté négatif à -293 MSEK, contre -1 322 MSEK un an plus tôt, traduisant néanmoins une amélioration significative malgré la poursuite des investissements destinés à accroître les capacités de production. Le flux de trésorerie opérationnel s'est également amélioré à -62 MSEK, contre -1 136 MSEK un an auparavant.
Sur le plan commercial, Saab a enregistré des prises de commandes de 68,39 MdsSEK, en hausse de 141% sur un an, grâce notamment à la commande d'environ 47 MdsSEK portant sur trois sous-marins A26 destinés à la Pologne. Le carnet de commandes atteint ainsi 317,7 MdsSEK à la fin du trimestre.
Micael Johansson, le président-directeur général, juge ces trimestriels "solides" et assure que la société est "bien positionnée pour atteindre [ses] objectifs financiers".
A ce titre, Saab ne modifie pas ses perspectives et confirme ses objectifs financiers à moyen terme (2023-2027), qui prévoient une croissance organique annuelle moyenne des ventes d'environ 22%, une croissance du résultat opérationnel supérieure à celle du chiffre d'affaires et un taux de conversion de trésorerie opérationnelle supérieur à 60% sur l'ensemble de la période.
SAAB AB figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de sécurité destinés aux secteurs militaire, spatial et civil. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes électroniques de défense (33,4%) : radars, senseurs, systèmes de surveillance aéroportés, sous-marins et terrestres ;
- équipements et systèmes d'armement (25,6%) : équipements militaires, systèmes de missiles, systèmes d'armes, munitions, systèmes d'identification des forces armées, systèmes de camouflage, etc. Le groupe propose également des solutions de sécurité et de défense (systèmes de combat, solutions de formation, de simulation, de sécurité et de communication, systèmes de gestion des trafics aérien et maritime, etc.) ;
- systèmes aéronautiques (24%) : avions militaires, avions de combat, systèmes avioniques, etc. ;
- systèmes navals (11,8%) : sous-marins, navires de combat, systèmes de détection de mines sous-marines, etc. ;
- services support (4,1%) : prestation de services en matière de développement, d'intégration et de sécurité des systèmes, de sécurité de l'information, de communications, d'information technique, de logistique, etc., et prestations de conseil technologique dans les domaines de l'aviation, de la défense, des télécommunications, etc. ;
- autres (1,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (41,1%), Europe (25,8%), Amérique du Nord (8,9%), Asie (7,4%), Amérique latine (4,3%), Australie (3,8%), Afrique (0,6%) et autres (8,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.