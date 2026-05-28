Saab ouvre la voie à une fourniture de Gripen à l'Ukraine, le titre grimpe
Stockholm et Kiev affichent leur intention de renforcer les capacités aériennes ukrainiennes avec des avions de combat Gripen, sans contrat signé à ce stade. L'opération est d'ores et déjà saluée par le marché : le titre progresse de 4,5% à Stockholm.
Saab annonce que l'Ukraine prévoit d'acquérir une première tranche pouvant aller jusqu'à 20 avions de combat Gripen E/F, tandis que la Suède envisage de donner jusqu'à 16 Gripen C/D à Kiev. Le gouvernement suédois a également prévu des financements pour remplacer les appareils transférés.
Les autorités ukrainiennes et suédoises doivent désormais finaliser les négociations concernant l'acquisition des Gripen E/F, qui devrait être réalisée par tranches. Saab précise qu'aucun contrat n'a encore été signé ni aucune commande reçue à ce stade.
"Nous sommes très fiers de cette annonce qui constitue une nouvelle étape pour donner à l'Ukraine accès au Gripen, l'avion de combat le plus avancé au monde", a déclaré Micael Johansson, directeur général de Saab.
L'annonce a été faite le 28 mai à Uppsala par le Premier ministre suédois Ulf Kristersson et le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Les deux pays avaient déjà signé en octobre 2025 une lettre d'intention sur la coopération en matière de défense aérienne.
SAAB AB figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de sécurité destinés aux secteurs militaire, spatial et civil. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes électroniques de défense (33,4%) : radars, senseurs, systèmes de surveillance aéroportés, sous-marins et terrestres ;
- équipements et systèmes d'armement (25,6%) : équipements militaires, systèmes de missiles, systèmes d'armes, munitions, systèmes d'identification des forces armées, systèmes de camouflage, etc. Le groupe propose également des solutions de sécurité et de défense (systèmes de combat, solutions de formation, de simulation, de sécurité et de communication, systèmes de gestion des trafics aérien et maritime, etc.) ;
- systèmes aéronautiques (24%) : avions militaires, avions de combat, systèmes avioniques, etc. ;
- systèmes navals (11,8%) : sous-marins, navires de combat, systèmes de détection de mines sous-marines, etc. ;
- services support (4,1%) : prestation de services en matière de développement, d'intégration et de sécurité des systèmes, de sécurité de l'information, de communications, d'information technique, de logistique, etc., et prestations de conseil technologique dans les domaines de l'aviation, de la défense, des télécommunications, etc. ;
- autres (1,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (41,1%), Europe (25,8%), Amérique du Nord (8,9%), Asie (7,4%), Amérique latine (4,3%), Australie (3,8%), Afrique (0,6%) et autres (8,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.