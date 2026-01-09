Saab reçoit une commande de la Suède pour son Trackfire RWS
Saab indique avoir reçu une commande de l'Administration suédoise du matériel de défense (FMV), pour son Trackfire RWS (Remote Weapon Station), commande d'une valeur d'environ 1,5 milliard de couronnes suédoises et à livrer entre 2026 et 2028.
"La commande du FMV servira l'Armée suédoise et le Bataillon amphibie 2030, un projet de défense en cours visant à développer les futures forces amphibies au sein des forces armées suédoises", explique le groupe de défense suédois.
Selon Saab, sa "station à double arme entièrement stabilisée, télécommandée, offre une précision chirurgicale en mouvement, que ce soit monté sur des navires de guerre, des véhicules terrestres ou des positions de défense stationnaires".
La commande du FMV comprend le nouveau Trackfire ARES (Aerial Response) RWS, équipé d'une mitrailleuse à chaîne M230LF Bushmaster de 30x113 mm comme arme principale, qui offre une capacité efficace anti-drones (C-UAS).
SAAB AB figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de systèmes et d'équipements de défense et de sécurité destinés aux secteurs militaire, spatial et civil. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- systèmes électroniques de défense (33,3%) : radars, senseurs, systèmes de surveillance aéroportés, sous-marins et terrestres ;
- systèmes aéronautiques (26,1%) : avions militaires, avions de combat, systèmes avioniques, etc. ;
- équipements et systèmes d'armement (22,2%) : équipements militaires, systèmes de missiles, systèmes d'armes, munitions, systèmes d'identification des forces armées, systèmes de camouflage, etc. Le groupe propose également des solutions de sécurité et de défense (systèmes de combat, solutions de formation, de simulation, de sécurité et de communication, systèmes de gestion des trafics aérien et maritime, etc.) ;
- systèmes navals (12,9%) : sous-marins, navires de combat, systèmes de détection de mines sous-marines, etc. ;
- services support (4,2%) : prestation de services en matière de développement, d'intégration et de sécurité des systèmes, de sécurité de l'information, de communications, d'information technique, de logistique, etc., et prestations de conseil technologique dans les domaines de l'aviation, de la défense, des télécommunications, etc. ;
- autres (0,9%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (41%), Europe (24,8%), Amérique du Nord (9,6%), Asie (8,4%), Amérique latine (7,1%), Australie (5,3%), Afrique (0,3%) et autres (3,5%).
