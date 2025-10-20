Saab signe un contrat pour l'armée espagnole
Publié le 20/10/2025 à 10:04
La valeur de la commande s'élève à environ 540 millions de SEK (49,4 millions d'euros).
Arthur est un radar de localisation d'artillerie qui offre un système moderne et numérisé protégeant les troupes et les civils en les avertissant des tirs entrants et est également utilisé pour des missions telles que les tirs de contre-batterie et le contrôle de tir.
' Nous sommes heureux de continuer à renforcer la capacité de localisation de l'artillerie espagnole, qui est essentielle pour avertir des tirs entrants et pour permettre des tirs rapides de contre-batterie. Cette commande est la première de nos systèmes radar à passer par l'organisation des achats de l'OTAN, ce qui est une étape importante pour nous ', a déclaré Carl-Johan Bergholm, responsable du secteur d'activité Surveillance de Saab.