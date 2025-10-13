Saab signe un nouveau contrat avec les forces armées suédoises
Publié le 13/10/2025 à 14:44
La valeur de la commande est d'environ 4 milliards de SEK et les livraisons auront lieu entre 2026 et 2027.
Le contrat comprend également des options permettant aux forces armées de passer des commandes supplémentaires de soutien et de maintenance jusqu'en 2029.
Le contrat comprend l'assistance technique du système, les pièces de rechange, les réparations, la formation ainsi que les travaux d'entretien et de maintenance supplémentaires nécessaires aux opérations aériennes du Gripen.
' Cette prolongation de contrat signifie que nous continuerons à assurer une très haute disponibilité du Gripen et à fournir le soutien dont l'armée de l'air suédoise a besoin pour maintenir un haut niveau de préparation ', a déclaré Lars Tossman, responsable du secteur aéronautique de Saab.