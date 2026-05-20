Sabadell soutenu par un relèvement de cible chez Deutsche Bank

Sabadell gagne 2,7% à Madrid, aidé par des propos favorables de Deutsche Bank, qui a réaffirmé ce matin sa recommandation "achat" et rehaussé son objectif de cours de 3,80 EUR à 3,95 EUR, voyant la banque espagnole sur le point de se redresser après un ralentissement commercial.

"Le 1er trimestre 2026 a apporté des assurances quant à la trajectoire de la banque, et nous voyons une meilleure traction à venir dans le coeur de métier, qui, après la vente de TSB, sera davantage axé sur l'Espagne, où réside sa force", juge l'établissement allemand.



Deutsche Bank ajoute que, tout en restant un peu moins rentable que ses meilleurs concurrents espagnols, Sabadell pourrait profiter du soutien de revenus solides et d'un contrôle discipliné des coûts, porté par les économies annuelles de 40 MEUR issues du plan de retraite anticipée annoncé.