Sabadell soutenu par un relèvement de cible chez Deutsche Bank
Sabadell gagne 2,7% à Madrid, aidé par des propos favorables de Deutsche Bank, qui a réaffirmé ce matin sa recommandation "achat" et rehaussé son objectif de cours de 3,80 EUR à 3,95 EUR, voyant la banque espagnole sur le point de se redresser après un ralentissement commercial.
Publié le 20/05/2026 à 16:57
Deutsche Bank ajoute que, tout en restant un peu moins rentable que ses meilleurs concurrents espagnols, Sabadell pourrait profiter du soutien de revenus solides et d'un contrôle discipliné des coûts, porté par les économies annuelles de 40 MEUR issues du plan de retraite anticipée annoncé.