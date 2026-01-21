SABIC Agri Nutrients renforce son avantage dans le Golfe en s'appuyant sur un portefeuille intégré azote-phosphate-spécialités, une politique de prix disciplinée et des solutions bas carbone, en captant la demande en plein essor de l'Asie-Pacifique tout en reconvertissant des actifs face à des rivaux mondiaux agressifs du secteur des engrais.

Porté par une vague d'un marché des engrais appelé à s'étendre d'environ 211 Mds$ (USD dans l'ensemble du texte) en 2025 à près de 280 Mds$–320 Mds$ d'ici 2032, SABIC Agri-Nutrients se retrouve dans la position favorable d'un secteur en croissance annuelle de 3%–4%.

La région Asie-Pacifique consommant à elle seule environ la moitié de l'offre mondiale d'engrais, le producteur saoudien est stratégiquement placé face à de redoutables concurrents de Chine, d'Inde et d'Europe, tous en quête de solutions pour nourrir une population mondiale en hausse, vers neuf milliards, tout en se livrant à une course à la décarbonation de l'une des industries les plus gourmandes en ressources au monde.

Construit autour d'un portefeuille ciblé d'azote, de phosphate et de spécialités pour l'agriculture, SABIC transforme cette concentration stratégique en avantage concurrentiel mondial. Au seul S1 25, l'entreprise a livré plus de 3,7 millions de tonnes de produits. Son modèle intégré—englobant engrais de base, spécialités à forte valeur ajoutée et solutions bas carbone émergentes—porte une accélération de la rentabilité, soulignant son statut de l'un des champions de nutriments les plus efficients du Golfe.

Mouvements audacieux

SABIC remodèle stratégiquement son profil mondial en cédant des actifs mûrs afin de financer sa prochaine vague de croissance. Le groupe a accepté de vendre son activité European Petrochemicals (EP) à AEQUITA pour 500 M$ et son activité Engineering Thermoplastics (ETP) dans les Amériques et en Europe à MUTARES pour 450 M$. Au total, ces 950 M$ seront réaffectés à des plateformes à plus forte marge alignées sur la durabilité, promettant des rendements plus solides à long terme.

Parallèlement, SABIC prend de l'avance sur le durcissement des réglementations et la hausse de la demande numérique. Sa résine LNP ELCRES NPCRX, certifiée UL746G et sans PFAS, aide les fabricants de dispositifs médicaux à se conformer aux futures réglementations sur les PFAS, tout en permettant la production de composants à parois fines résistants aux désinfectants avec des performances UL94 V-0.

Dans le même temps, SABIC augmente sa capacité d'oligomères PPE pour répondre aux besoins des PCB de centres de données IA et 5G. Ce projet, prévu pour le S2 2026, vise à garantir des délais plus courts, un approvisionnement fiable et un avantage matériaux déterminant dans des circuits à haute vitesse et faibles pertes.

Puissance de fixation des prix

La performance de SABIC au T3 25 ressort comme une anomalie sur un marché des engrais volatile. Le chiffre d'affaires a progressé de 23,6% sur un an pour atteindre 3,5 Mds SAR (environ 930 M$), porté par la hausse des prix et une exécution commerciale disciplinée, qui ont plus que compensé des volumes plus faibles. Le résultat net a bondi de 56% sur un an à 1,3 Md SAR, illustrant la capacité du groupe à transformer un cycle de prix favorable en expansion des marges plutôt qu'en simple inflation du haut de bilan.

En creusant, il apparaît clairement que le pouvoir de fixation des prix est le principal moteur. La croissance des ventes au T3 a été alimentée par une hausse de 26% des prix de vente moyens, reflétant des références plus fermes sur l'urée et l'ammoniac, ainsi qu'un net recentrage commercial sur la valeur plutôt que sur les volumes.

En conséquence, le bénéfice par action du trimestre a grimpé à 2,7 SAR, contre 1,7 SAR un an plus tôt, consolidant la réputation de SABIC Agri-Nutrients comme une valeur à fort levier opérationnel sur les cycles mondiaux des nutriments pour les cultures.

Dividendes attractifs

Malgré de solides performances financières, l'action SABIC n'a affiché qu'un gain modeste de 3,7% sur un an, pour une capitalisation boursière de 56,6 Mds SAR. Cette performance se traduit par une valorisation sur la base d'un PER de 14,8x calculé sur les résultats attendus en 2026, inférieur à sa moyenne sur trois ans de 15,6x.

SABIC revendique un historique de dividendes fiables, après avoir annoncé un dividende robuste d'environ 4 SAR par action au titre de l'exercice 24. Cela représente un rendement d'environ 5,4%, offrant aux actionnaires un revenu régulier. Renforçant encore l'argumentaire d'investissement, les analystes ont émis cinq recommandations « Acheter » contre cinq « Conserver », avec un objectif de cours moyen de 124 SAR, suggérant un potentiel de hausse de 12,8%.

Terrain de risques

SABIC ne se contente pas de surfer sur la vague d'un marché des engrais en plein essor : le groupe tient la barre grâce à l'innovation et à des cessions stratégiques. Alors qu'il continue de redéfinir la nutrition des cultures, les investisseurs devraient suivre de près ce poids lourd, à la recherche d'une croissance durable et de rendements robustes.

Cependant, SABIC évolue dans un écosystème chargé de risques. La demande d'engrais est étroitement liée à la volatilité des prix des cultures, aux revenus agricoles et aux politiques de subventions, exposant les résultats aux soubresauts des matières premières mondiales et aux cycles de plantation dictés par la météo. La dépendance au gaz naturel comme matière première rend les marges vulnérables aux flambées des prix de l'énergie et à d'éventuels changements dans la tarification du gaz en Arabie saoudite ou dans la politique carbone. Dans le même temps, l'expansion vers des spécialités à plus forte valeur ajoutée et vers de nouvelles géographies introduit des risques d'exécution, réglementaires et géopolitiques, tout faux pas étant susceptible d'éroder les rendements et de mettre le bilan sous tension.