SABIC Agri-Nutrients Company (SABIC) fait face à un défi de taille : les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la contraction des volumes et l'essoufflement du soutien des prix pèsent lourdement sur les résultats.

Aujourd'hui, le principal facteur structurant le secteur des produits chimiques agricoles n'est pas le prix des engrais, mais la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Selon les données publiées par l'International Fertilizer Association (IFA) en mai 2026, le détroit d'Ormuz concentre 34 % du commerce mondial d'urée, 23 % de celui de l'ammoniac et 49 % de celui du soufre, ce qui en fait l'un des points de passage les plus critiques du marché mondial des engrais.

Environ 25 % des exportations de vrac sec du Golfe sont déjà constituées d'engrais et de matières premières ; par conséquent, les perturbations du transport maritime en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz ont affecté les exportations. De plus, les restrictions à l'exportation imposées par la Chine, la Russie, la Turquie et l'Égypte ont accentué l'incertitude.

L'IFA prévoit que la demande mondiale de nutriments pour engrais, incluant l'azote, le phosphate et le potassium, passera de 207 Mt pour l'exercice 2026 à 213,4 Mt pour l'exercice 2031, portée par les besoins de sécurité alimentaire et les gains de productivité agricole d'ici 2030. Pour les producteurs, cela signifie que la demande ne devrait pas disparaître.

C'est dans ce contexte qu'évolue SABIC, l'un des principaux producteurs d'urée, d'ammoniac et d'autres nutriments agricoles azotés, exportant vers l'Asie, les Amériques, l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. En naviguant à travers ces goulots d'étranglement, SABIC a subi des perturbations qui ont entraîné une forte baisse des volumes de vente et pesé sur les performances financières du deuxième trimestre 2026.

Le contrecoup

Le chiffre d'affaires est tombé à 2,4 milliards de riyals saoudiens (SAR) au deuxième trimestre 2026, soit une baisse de 27 % sur un an par rapport aux 3,3 milliards de SAR précédents. Le trimestre a débuté avec des acheteurs se précipitant pour sécuriser leurs approvisionnements après les perturbations régionales. Cependant, à la fin du trimestre, les prix de l'urée sont revenus à leurs niveaux d'avant-crise, l'envolée initiale de la demande s'étant apaisée et l'offre s'étant améliorée avec l'introduction de quotas d'exportation chinois.

La rentabilité a été bien plus durement touchée que les ventes. Le résultat opérationnel a chuté à 423 millions de SAR, en baisse de 59 % sur un an par rapport au milliard de SAR enregistré au deuxième trimestre 2025. La direction a souligné que si la hausse des prix a aidé, elle n'a pas pu compenser la faiblesse des volumes de vente. Le bénéfice net a reculé de 64 % sur un an pour s'établir à 379 millions de SAR, contre 1,1 milliard de SAR. Ce repli s'explique principalement par la baisse des volumes de vente causée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et par des contributions plus faibles des sociétés associées et des coentreprises.

En outre, le flux de trésorerie disponible (FCF) est tombé à 621 millions de SAR, contre 946 millions de SAR un an plus tôt. Les dépenses d'investissement sont restées globalement stables à 149 millions de SAR, contre 154 millions de SAR l'année dernière.

Le rendement plutôt que la performance boursière

L'action SABIC n'a pas précisément affolé les compteurs au cours des 12 derniers mois. Le titre affiche un rendement de 1,7 % et s'échange actuellement à 121,9 SAR, restant bien en deçà de son plus haut sur 52 semaines de 159,3 SAR. Manifestement, les investisseurs sont prudents après le net ajustement des bénéfices observé en 2026.

Côté valorisation, le titre se négocie sur la base d'un ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel pour l'exercice 2026 de 12,5x, soit sous sa moyenne historique sur trois ans de 15,4x. Dans ce cas, les investisseurs semblent intégrer une baisse des prix des engrais et une moindre certitude quant aux bénéfices futurs par rapport aux phases plus porteuses du cycle.

Le dividende reste un élément clé de la thèse d'investissement. L'action offrait un rendement du dividende de 6,3 % pour l'exercice 2025, bien que les analystes s'attendent à ce qu'il redescende à 5,7 % à l'avenir. Ce recul attendu reflète un environnement de bénéfices plus atone.

Le sentiment des analystes est loin d'être unanime. Sur 11 analystes, cinq recommandent l'achat, tandis que six maintiennent une recommandation à 'Conserver'. L'objectif de cours moyen de 144,3 SAR implique un potentiel de hausse de 18 %. Le message semble clair : les analystes voient une marge de redressement, mais le marché attend des preuves plus tangibles d'une stabilisation des bénéfices avant d'accorder au titre une valorisation plus élevée.

Les nuages persistent

Les moteurs de la demande liés à la sécurité alimentaire restent d'actualité. Toutefois, l'entreprise demeure exposée aux risques liés aux tensions géopolitiques, aux ruptures de la chaîne d'approvisionnement, à la volatilité des prix des engrais, aux restrictions commerciales, aux goulots d'étranglement du transport maritime et à la fluctuation des coûts des matières premières. Pour l'heure, la question centrale est de savoir si les conditions de marché resteront suffisamment stables pour soutenir des bénéfices réguliers.