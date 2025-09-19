Wolfgang W. Reitzle est un homme d'affaires allemand qui a été à la tête de 13 entreprises différentes. Il occupe actuellement le poste de président du conseil de surveillance de Continental AG, de président du conseil de surveillance de Willy Bogner GmbH & Co. KGaA, président du conseil de surveillance de Medical Park AG, président de Linde Plc et co-directeur général de Freiberger Klinik Holding SE & Co. KG. Wolfgang W. Reitzle est également membre du conseil d'administration d'Axel Springer SE, d'Ivoclar Vivadent AG et d'Ivoclar Vivadent GmbH (Allemagne). Dans le passé, il a occupé le poste de président de LafargeHolcim Ltd. De président de Holcim Ltd. et de président du conseil de surveillance de Continental Cement Corp. (toutes deux filiales de LafargeHolcim Ltd.), directeur général de Siemens AG, vice-président de Ford Motor Co. et président, directeur général et vice-président de Premier Automotive Group (filiale de Ford Motor Co.), membre du conseil d'administration de Bayerische Motoren Werke AG, président du conseil de surveillance de Linde GmbH, président de Jaguar Land Rover Ltd. et président et directeur général de Linde GmbH. Wolfgang W. Reitzle a obtenu un diplôme d'études supérieures, un diplôme d'études supérieures, un doctorat et un diplôme de premier cycle à la Technische Universitt Mnchen.