Continental annonce que Sabrina Soussan devrait rejoindre le conseil de surveillance fin septembre 2025 en tant que représentante des actionnaires. Elle sera proposée à l'élection lors de l'assemblée générale du 30 avril 2026, puis devrait succéder à Wolfgang Reitzle à la présidence du conseil.

La société précise que plusieurs membres quittent le conseil après le spin-off d'Aumovio, dont Stefan E. Buchner, Gunter Dunkel, Christiane Benner et Matthias Ebenau. Le tribunal local doit nommer quatre nouveaux représentants des salariés : Petra Hartwig, Sabine Kühn, Michael Linnartz et Nicole Werner.

Reitzle salue une 'candidate hautement qualifiée', tandis que Soussan dit être 'honorée' de rejoindre le conseil. Dirigeante franco-allemande, elle a plus de 25 ans d'expérience dans l'automobile et a récemment dirigé le groupe SUEZ.