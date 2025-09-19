Continental annonce que Sabrina Soussan devrait rejoindre le conseil de surveillance fin septembre 2025 en tant que représentante des actionnaires. Elle sera proposée à l'élection lors de l'assemblée générale du 30 avril 2026, puis devrait succéder à Wolfgang Reitzle à la présidence du conseil.
La société précise que plusieurs membres quittent le conseil après le spin-off d'Aumovio, dont Stefan E. Buchner, Gunter Dunkel, Christiane Benner et Matthias Ebenau. Le tribunal local doit nommer quatre nouveaux représentants des salariés : Petra Hartwig, Sabine Kühn, Michael Linnartz et Nicole Werner.
Reitzle salue une 'candidate hautement qualifiée', tandis que Soussan dit être 'honorée' de rejoindre le conseil. Dirigeante franco-allemande, elle a plus de 25 ans d'expérience dans l'automobile et a récemment dirigé le groupe SUEZ.
Wolfgang W. Reitzle est un homme d'affaires allemand qui a été à la tête de 13 entreprises différentes. Il occupe actuellement le poste de président du conseil de surveillance de Continental AG, de président du conseil de surveillance de Willy Bogner GmbH & Co. KGaA, président du conseil de surveillance de Medical Park AG, président de Linde Plc et co-directeur général de Freiberger Klinik Holding SE & Co. KG. Wolfgang W. Reitzle est également membre du conseil d'administration d'Axel Springer SE, d'Ivoclar Vivadent AG et d'Ivoclar Vivadent GmbH (Allemagne).
Dans le passé, il a occupé le poste de président de LafargeHolcim Ltd. De président de Holcim Ltd. et de président du conseil de surveillance de Continental Cement Corp. (toutes deux filiales de LafargeHolcim Ltd.), directeur général de Siemens AG, vice-président de Ford Motor Co. et président, directeur général et vice-président de Premier Automotive Group (filiale de Ford Motor Co.), membre du conseil d'administration de Bayerische Motoren Werke AG, président du conseil de surveillance de Linde GmbH, président de Jaguar Land Rover Ltd. et président et directeur général de Linde GmbH.
Wolfgang W. Reitzle a obtenu un diplôme d'études supérieures, un diplôme d'études supérieures, un doctorat et un diplôme de premier cycle à la Technische Universitt Mnchen.
Continental AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pneumatiques et d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes automobiles (48,8%) : freins de base (n° 1 mondial), circuits de freinage électronique (n° 2 mondial), composants de châssis, systèmes de commande, etc. ;
- pneumatiques (34,7%) : pneus d'automobiles, de véhicules à deux roues, de camions légers, industriels et agricoles, etc. ;
- élastomères techniques (15,9%) : produits en caoutchouc (courroies, tuyaux et durites), matières plastiques destinées aux industries automobile, ferroviaire, minière, etc.
Le solde du CA (0,6%) concerne l'activité de production en sous-traitance.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (19,6%), Europe (29,6%), Amérique du Nord (25,9%), Asie (20,8%) et autres (4,1%).