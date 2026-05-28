Safe Group s'implante au Pérou avec un accord de distribution exclusif

Le spécialiste des dispositifs médicaux pour la chirurgie de la colonne vertébrale a signé avec ABL Alpstein pour ouvrir un nouveau relais de croissance en Amérique latine.

Safe Group a franchi une nouvelle étape dans son expansion internationale. L'entreprise a annoncé la signature d'un accord de distribution exclusif avec ABL Alpstein, un acteur de référence dans la distribution de dispositifs médicaux au Pérou.



Ce partenariat vise à introduire et commercialiser l'ensemble de la gamme SteriSpine (implants et instruments stériles à usage unique pour la chirurgie du rachis) sur tout le territoire péruvien.



Un modèle industriel adapté aux défis des marchés émergents



Conclu pour une durée de deux ans renouvelable, l'accord intègre un engagement de commande ainsi que le dépôt d'une garantie financière. Le calendrier opérationnel prévoit la formation des équipes locales d'ABL Alpstein à la fin du mois de juillet, tandis que le coup d'envoi de la commercialisation est attendu pour le quatrième trimestre 2026, dès l'obtention des enregistrements sanitaires auprès des autorités de santé péruviennes.



Pour Safe Group, le Pérou représente un marché hautement stratégique de plus de 30 millions d'habitants, marqué par un vieillissement accéléré de la population et des infrastructures de chirurgie du rachis encore sous-équipées. Le modèle d'instruments prêts à l'emploi et stériles à usage unique de Safe s'avère particulièrement disruptif pour ce type de marché, car il élimine les lourdes contraintes logistiques liées au retraitement et à la stérilisation du matériel entre chaque patient.



Optimisation des coûts et réduction du risque infectieux



En s'affranchissant des étapes de nettoyage et de gestion de parc instrumental, les établissements de soins péruviens vont pouvoir accroître rapidement leurs capacités chirurgicales sans investissement lourd préalable. Ces solutions apportent également des gains financiers et cliniques immédiats : réduction du risque d'infection nosocomiale, traçabilité totale et optimisation des coûts opératoires.