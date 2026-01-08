Safran confirme la vitalité de sa coopération avec l'écosystèmes des starts-ups canadiennes

Safran dresse un bilan positif de son programme de collaboration avec les jeunes pousses canadiennes et annonce le renouvellement de son partenariat avec l'accélérateur Centech pour deux ans.

Plus d'un an après son lancement, le programme Safran Explore Canada confirme l'attractivité technologique de l'écosystème local pour le groupe aéronautique.



Sur 130 candidatures reçues, dix sociétés ont été sélectionnées et six coopérations concrètes ont été initiées dans des secteurs stratégiques comme le quantique, la décarbonation ou l'autonomie.



Le groupe souligne l'efficacité du cofinancement par les autorités québécoises et fédérales, agissant comme un levier opérationnel majeur. Des collaborations avec des entreprises comme Metaspectral, spécialisée dans l'imagerie multispectrale, ou SB Quantum ont déjà permis de valider des preuves de concept technologiques.



"Ce type de partenariat stimule l'innovation et contribue à accroître la compétitivité de nos produits", affirme Thierry Dupoux. L'ambition est désormais de transformer ces essais en partenariats industriels de long terme, intégrés aux feuilles de route de Safran Electronics & Defense et Safran Landing Systems.



Safran recule de 0,4% à Paris dans un marché en contraction de 0,2%.