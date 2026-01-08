Plus d'un an après son lancement, le programme Safran Explore Canada confirme l'attractivité technologique de l'écosystème local pour le groupe aéronautique.
Sur 130 candidatures reçues, dix sociétés ont été sélectionnées et six coopérations concrètes ont été initiées dans des secteurs stratégiques comme le quantique, la décarbonation ou l'autonomie.
Le groupe souligne l'efficacité du cofinancement par les autorités québécoises et fédérales, agissant comme un levier opérationnel majeur. Des collaborations avec des entreprises comme Metaspectral, spécialisée dans l'imagerie multispectrale, ou SB Quantum ont déjà permis de valider des preuves de concept technologiques.
"Ce type de partenariat stimule l'innovation et contribue à accroître la compétitivité de nos produits", affirme Thierry Dupoux. L'ambition est désormais de transformer ces essais en partenariats industriels de long terme, intégrés aux feuilles de route de Safran Electronics & Defense et Safran Landing Systems.
Safran recule de 0,4% à Paris dans un marché en contraction de 0,2%.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50,4%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38,5%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (11%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (33%), Asie et Océanie (16%), Afrique et Moyen-Orient (9%).
