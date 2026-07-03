Safran Aircraft Engines a inauguré à Querétaro un nouvel atelier de maintenance dédié aux moteurs LEAP. À pleine capacité, ce site emploiera plus de 450 personnes. Avec cette ouverture, Safran Aircraft Engine Services Americas comptera 1 450 collaborateurs répartis sur quatre sites, un effectif appelé à atteindre 2 000 salariés d'ici 2030. Le développement du site s'accompagne également de la création d'un centre de formation intégré, qui formera chaque année plus de 300 inspecteurs et techniciens en partenariat avec des établissements d'enseignement locaux.
Le 1er juillet, Safran Electrical & Power a, de son côté, inauguré une nouvelle usine de production de harnais électriques à Chihuahua. D'une superficie de 10 600 m², ce cinquième site du campus industriel produira des systèmes d'interconnexion destinés aux principaux programmes aéronautiques civils et militaires, notamment pour Airbus, Boeing et Dassault Aviation, tout en accompagnant la montée en cadence des nouvelles générations d'avions et des programmes de défense. Plus de 800 emplois devraient être créés d'ici 2026, portant les effectifs du groupe sur le site à 4 280 collaborateurs.
Présent au Mexique depuis 1991, Safran y exploite désormais 21 sites et emploie plus de 16 000 personnes, ce qui en fait le premier employeur du secteur aéronautique du pays. Avec ces deux nouvelles implantations, le groupe renforce ses capacités industrielles et de maintenance afin de répondre à la forte demande du marché aéronautique mondial.
Safran consolide son ancrage industriel au Mexique
Le groupe poursuit le renforcement de son empreinte industrielle au Mexique avec l'inauguration de deux nouveaux sites à Querétaro et Chihuahua. Ces investissements illustrent la volonté du groupe d'accompagner la montée en cadence des programmes aéronautiques civils et militaires, tout en consolidant sa présence dans un pays où il est implanté depuis 35 ans.
Safran Aircraft Engines a inauguré à Querétaro un nouvel atelier de maintenance dédié aux moteurs LEAP. À pleine capacité, ce site emploiera plus de 450 personnes. Avec cette ouverture, Safran Aircraft Engine Services Americas comptera 1 450 collaborateurs répartis sur quatre sites, un effectif appelé à atteindre 2 000 salariés d'ici 2030. Le développement du site s'accompagne également de la création d'un centre de formation intégré, qui formera chaque année plus de 300 inspecteurs et techniciens en partenariat avec des établissements d'enseignement locaux.