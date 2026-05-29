Safran annonce la signature d'une convention de soutien avec l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA) afin de lancer la fabrication en série du moteur électrique ENGINeUS.
Dans ce cadre, Safran Electrical & Power recevra un financement de 14,7 MEUR pour le projet ENGINeUS PULL, qui prévoit l'automatisation de la production sur son site de Niort entre 2026 et fin 2032.
Certifié par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) en 2025, le moteur sera produit grâce à deux lignes d'assemblage semi-automatisées, complétées par des capacités logistiques et de maintenance dédiées.
Conçu pour la propulsion 100% électrique d'avions de 2 à 4 passagers, ENGINeUS peut également être intégré à des architectures hybrides-électriques destinées à des avions régionaux de 19 passagers et à certaines applications de défense.
Agnès Pronost Gilles, directrice générale de la division Power de Safran Electrical & Power, estime que ce soutien confirme la maturité du moteur et son potentiel pour contribuer à la décarbonation du transport aérien.
Le titre Safran progresse de 2% ce matin à la Bourse de Paris.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (39,3%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (29%), Asie et Océanie (19%), Afrique et Moyen-Orient (10%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.