Safran annonce, avec l'ENSTA (École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Bretagne), l'inauguration du laboratoire Icare à Brest, consacré à la durabilité des matériaux métalliques et composites soumis à la fatigue. Cette coopération vise à prévenir la rupture de pièces mécaniques soumises à des sollicitations répétées, enjeu majeur pour l'industrie.
Les recherches s'appuient sur une méthode d'auto-échauffement sous sollicitation cyclique, déjà développée depuis 2020, qui réduit par 100 le temps d'évaluation de la fatigue des matériaux. Icare se focalisera sur l'intégrité de surface, le comportement des assemblages et l'amélioration de la fiabilité des structures.
Selon Lionel Marcin, expert chez Safran, ce partenariat permettra 'un transfert accéléré des résultats de recherche vers des applications concrètes'. Les travaux concernent des secteurs variés comme l'aéronautique, le spatial, l'automobile, l'énergie ou encore les infrastructures maritimes.
Safran et l'ENSTA lancent le laboratoire commun Icare
Publié le 18/09/2025 à 13:04
