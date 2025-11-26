Safran annonce l'inauguration à Hyderabad de son plus grand centre mondial de maintenance, réparation et révision (MRO) pour moteurs LEAP, accompagné du lancement de son premier atelier MRO hors de France pour le moteur M88 du Rafale.
Le nouveau centre LEAP représente 200 MEUR d'investissements et visera une capacité de 300 moteurs par an, tandis que l'atelier M88, doté de plus de 40 MEUR, pourra réviser plus de 600 modules.
Olivier Andriès, Directeur Général de Safran, souligne que ces investissements illustrent "l'importance stratégique de l'Inde" pour le Groupe, qui projette de tripler son chiffre d'affaires d'ici 2030 pour dépasser 3 milliards d'euros.
Safran indique par ailleurs avoir signé un accord pour la création d'une coentreprise avec Bharat Electronics Limited, destinée à la production de l'armement air-sol modulaire Hammer, nom export de l'AASM de Safran Electronics & Defense. Le Hammer peut s'adapter à de multiples plateformes aériennes, notamment le Rafale et le l'appareil indien Tejas de HAL.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50,4%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38,5%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (11%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (33%), Asie et Océanie (16%), Afrique et Moyen-Orient (9%).
