Safran innove dans la défense et fait évoluer son conseil
Safran a annoncé mercredi la signature d'un protocole d'accord avec le groupe industriel français Hemeria en vue de concevoir des systèmes de renseignement électromagnétique embarqués sur des ballons stratosphériques.
Dans un communiqué, le géant de l'aéronautique et de la défense précise que cette solution de "guerre électronique" doit permettre de détecter, d'identifier et d'analyser depuis de très hautes altitudes des radars et des communications terrestres, aériennes ou maritimes.
La technologie associe un projet d'installation de capteurs sur un ballon stratosphérique fourni par Hemeria à des modèles d'intelligence artificielle mis au point par Safran.AI, filiale de Safran Electronics & Defense.
L'anti-drones se renforce, la gouvernance évolue
Toujours à l'occasion du salon Eurosatory de Villepinte, le groupe a également officialisé le lancement du système anti-drones Land OmniGuard, intégrant à la fois son expertise en matière d'optronique, de navigation résiliente et d'intelligence artificielle embarquée.
Grâce à ses capteurs stabilisés, ce système offre des capacités de surveillance et de suivi en mouvement, tout en assurant une qualité d'image élevée.
A noter que Safran a annoncé hier soir la cooptation de Daniela Schwarzer, une femme d'affaires allemande spécialisée dans la gestion des risques, la RSE et la conformité, au sein de son conseil d'administration, en remplacement de Patricia Bellinger, démissionnaire pour des raisons d'ordre familial.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (50%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (39,3%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19%), Europe (23%), Amériques (29%), Asie et Océanie (19%), Afrique et Moyen-Orient (10%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.