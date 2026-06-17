Safran innove dans la défense et fait évoluer son conseil

Safran a annoncé mercredi la signature d'un protocole d'accord avec le groupe industriel français Hemeria en vue de concevoir des systèmes de renseignement électromagnétique embarqués sur des ballons stratosphériques.

Dans un communiqué, le géant de l'aéronautique et de la défense précise que cette solution de "guerre électronique" doit permettre de détecter, d'identifier et d'analyser depuis de très hautes altitudes des radars et des communications terrestres, aériennes ou maritimes.



La technologie associe un projet d'installation de capteurs sur un ballon stratosphérique fourni par Hemeria à des modèles d'intelligence artificielle mis au point par Safran.AI, filiale de Safran Electronics & Defense.



L'anti-drones se renforce, la gouvernance évolue



Toujours à l'occasion du salon Eurosatory de Villepinte, le groupe a également officialisé le lancement du système anti-drones Land OmniGuard, intégrant à la fois son expertise en matière d'optronique, de navigation résiliente et d'intelligence artificielle embarquée.



Grâce à ses capteurs stabilisés, ce système offre des capacités de surveillance et de suivi en mouvement, tout en assurant une qualité d'image élevée.



A noter que Safran a annoncé hier soir la cooptation de Daniela Schwarzer, une femme d'affaires allemande spécialisée dans la gestion des risques, la RSE et la conformité, au sein de son conseil d'administration, en remplacement de Patricia Bellinger, démissionnaire pour des raisons d'ordre familial.